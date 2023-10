Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Unna (ots)

Bei einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Harkortstraße haben unbekannte Täter am Dienstag (10.10.2023) nach ersten Feststellungen keine Beute gemacht.

In der Zeit zwischen 10 Uhr und 14 Uhr gelangten sie in das Treppenhaus und brachen eine Wohnungstür im 1. Obergeschoss auf. Hier durchsuchten sie einen Teil der Räume und flüchteten anschließend vermutlich ohne etwas entwendet zu haben.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

