POL-UN: Bergkamen - zwei Garagen und Holzschuppen durch Brand zerstört

Unna (ots) - Bisher Unbekannten hebelten in der Nacht zu Dienstag (10.10.2023) zwei Parkautomaten des Christlichen Klinikums Unna Mitte auf. Die Täter gingen die Automaten im Eingangsbereich Obere Husemannstraße und am rückwärtig gelegenen Parkplatz an der Mozartstraße an. Sie konnten daraus die Geldkassetten entwenden Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 ...

