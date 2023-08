Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei sucht Zeugen zu Raubüberfällen in der Südstadt, in der List und Vahrenwald und warnt die Bevölkerung vor weiteren Straftaten

Hannover (ots)

In den vergangenen Tagen musste die Polizei zu mehreren Raubdelikten in den hannoverschen Stadtteilen Südstadt, List und Vahrenwald ausrücken. Bei den jeweiligen Straftaten riss ein unbekannter Täter Frauen Goldketten vom Hals und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen der Raubüberfälle und möchte die Bevölkerung zeitgleich vor weiteren Straftaten warnen.

Am Freitag, 18.08.2023, folgte ein unbekannter Täter gegen 14:00 Uhr einer 63 Jahre alten Frau in ein Mehrfamilienhaus in der Schlägerstraße in Hannover-Südstadt und sprach sie im Treppenhaus an. Anschließend schubste er sie und riss ihr die goldenen Ketten vom Hals. Mit der Beute flüchtete er über den Stephansplatz in Richtung Oesterleystraße. Bei dem Räuber handelt es sich um einen schlanken Mann mit schwarzen, kurzen Haaren und einem schwarzen Vollbart. Zu der Tatzeit trug der Unbekannte eine blaue Jeanshose und eine blaue Jeansjacke.

Am Sonntag, 20.08.2023, raubte ein unbekannter Mann eine 86 Jahre alte Frau im hannoverschen Stadtteil List aus. Zunächst bot er der Seniorin gegen 15:30 Uhr Hilfe beim Nachhausegehen an und begleitete sie durch den Innenhof in der Straße Spannhagengarten. Plötzlich griff der Mann nach der Goldkette der Seniorin, die sie am Hals trug, und flüchtete mit der Beute über die Podbielskistraße in unbekannte Richtung. Zeugen alarmierten die Polizei, die umgehend eine Fahndung im Nahbereich veranlasste. Diese verlief jedoch ohne Erfolg. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter. Er soll zwischen 30 und 40 Jahren sein. Der Unbekannte trug bei der Tat ebenfalls eine Jeansjacke und eine Jeanshose.

Die Kriminalpolizei Hannover ermittelt wegen Raubes in mehreren Fällen. Aktuell kann die Polizei einen Tatzusammenhang zwischen den beiden aufgeführten und weiteren drei Taten, unter anderem in Hannover-Südstadt und Vahrenwald, nicht zweifelsfrei ausschließen. Daher bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden.

Zudem möchten die Ermittler die Bevölkerung vor ähnlichen Straftaten warnen und einige Verhaltensempfehlungen zum Schutz gegen Straßenräuber geben:

- Beobachten Sie Ihre Umgebung und verdächtige Personen aufmerksam. - Suchen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen die Nähe anderer Personen(-gruppen). Oftmals lassen Täter von ihrem Vorhaben ab, wenn sie sich beobachtet fühlen bzw. sich die Situation geändert hat. - Versuchen Sie Ruhe zu bewahren. - Prägen Sie sich nach Möglichkeit den oder die Täter und den Handlungsablauf genau ein. - Bitten Sie Passanten und andere Beobachter der Straftat, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen; notieren Sie sich deren Personalien. - Informieren Sie nach der Tat unverzüglich die Polizei.

Weitere Tipps finden Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/raub/strassenraub/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell