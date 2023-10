Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ***Zeugen gesucht***

Montabaur (ots)

Am Montag, 30.10.2023, zwischen 19:20 Uhr und 19:40 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Alleestraße in Montabaur ein Verkehrsunfall. Beim Ein- oder Ausparken touchierte eine bislang nicht bekannte Person mit ihrem Fahrzeug das Heck eines vor Ort geparkten grauen VW Passat. In der Folge entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. In diesem Zusammenhang konnte ein weißer SUV, unmittelbar gegenüber des letztlich beschädigten Fahrzeugs beim Einparkvorgang beobachtet werden. Ob und wie fern ein Zusammenhang mit dem entstandenen Sachschaden besteht, ist derzeit noch unklar. Die Polizei bittet daher Zeugen des Vorfalls sich unter 02602 9226-0 zu melden.

