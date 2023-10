Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 01.10.2023

Goslar (ots)

Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstag, den 30.09.2023, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Hannover die B82, aus Richtung Hahausen kommend, in Richtung Rhüden. Im Bereich Ödishausen geriet der 21-Jährige mit seinem Pkw, bislang aus ungeklärten Gründen, in den Gegenverkehr. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 26-Jährige Fahrzeugführerin aus Zwickau, mit ihrem 30-jährigen Beifahrer, auf der Gegenspur, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Hierdurch wurden alle drei beteiligten Personen schwer verletzt und infolgedessen in Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf ca. 100.000,00 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

i.A. Schneider, PKin

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell