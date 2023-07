Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dieb greift Ladendetektiv an - Bundespolizei ermittelt

Essen - Wickede (Ruhr) (ots)

Am gestrigen Abend (23. Juli) soll ein Mann in einem Drogeriemarkt im Essener Hauptbahnhof Ware entwendet haben. Anschließend soll er einen Mitarbeiter durch Schubsen, Schlagen und Beißen attackiert haben. Bundespolizisten trennten die Beteiligten.

Gegen 20:50 Uhr informierte ein Mitarbeiter einer Drogeriekette im Hauptbahnhof Essen die Bundespolizei über einen Ladendiebstahl, sowie eine aggressive Person. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich in die Filiale. Schon aus Entfernung nahmen sie eine lautstarke verbale Auseinandersetzung wahr. Bei den Betroffenen handelte es sich um den Ladendetektiv, welcher einen 53-Jährigen an einer Wand fixierte. Die Polizisten trennten die Männer und fesselten den ecuadorianischen Staatsbürger. Anschließend wurde dieser zunehmend ruhiger und baute seine körperlich aggressive Grundhaltung ab.

Der 24-jährige Mitarbeiter gab an, dass er beobachtet habe, wie der Mann zuvor Ware aus dem Regal genommen und diese in seiner mitgeführten Tasche verstaut habe. Anschließend habe er die Filiale, ohne zu bezahlen, verlassen. Daraufhin habe der Ladendetektiv diesen nach dem Kassenbereich aufgefordert, ihn zu begleiten. Er habe den Mann aus Wickede (Ruhr) mit seinen Beobachtungen konfrontiert, worauf dieser aggressiv reagiert und ihn von sich weggestoßen habe. Der Dieb soll dann versucht haben eine Schere, welche sich in seiner Umhängetasche befand, zu ergreifen. Als der Mitarbeiter dies unterbinden wollte, habe dieser ihn geschlagen und in seine rechte Hand gebissen.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten die besagte Schere zugriffsbereit in der Tasche des Wickeders auf. Anschließend brachten sie den Mann zur Identitätsfeststellung zur Bundespolizeiwache. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und gefährlichen Körperverletzung gegen den Polizeibekannten ein. Anschließend wurde der 53-Jährige in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht.

