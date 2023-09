Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 30.09.2023

Goslar (ots)

Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Donnerstag, 28.09.2023, gegen 12.30 Uhr, ist es zu einem Diebstahl des Mobiltelefons der Anzeigeerstatterin gekommen. Das Mobiltelefon befand sich in der Jacke der Anzeigeerstatterin und sei lediglich kurzzeitig auf einer Sitzbank auf dem Bahnhof Seesen liegengelassen und im Anschluss durch eine unbekannte Person entwendet worden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell