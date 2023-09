Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 29.09.2023

Goslar (ots)

Nach einem Einbruch im Gartenverein Klosterkammer am Donnerstag in Goslar, nahm die Polizei den Tatverdächtigen noch vor Ort fest.

Gegen 15.50 Uhr war eine 50-jährige Laubenbesitzerin zu ihrem Garten gekommen und hatte eine geöffnete Fensterscheibe vorgefunden. Zudem waren aus der Laube diverse alkoholische Getränke entwendet worden. In der Nachbarparzelle hatte eine Zeugin einen offensichtlich stark alkoholisierten Mann sitzen sehen und umgehend die Polizei verständigt, die kurz darauf am Ort eintraf.

Bei der Aufnahme des Tatortes stellten die eingesetzten Polizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand und nahmen ihn daraufhin fest. Nach Ausnüchterung wurde der Festgenommene am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Ein weißer Kia wurde im Goslarer Stadtteil Oker durch bislang Unbekannte offenbar mutwillig beschädigt.

Am Mittwoch, gegen 16 Uhr, hatte der Besitzer seinen Kia vor den Garagen in der Straße Im Steinkamp 3 geparkt. Als er am Donnerstag, gegen 10 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Lackschäden an der Beifahrertür sowie am rechten vorderen Kotflügel fest. Diese wurde augenscheinlich mit einem scharfkantigen Gegenstand verursacht.

Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch in der Schützenallee in Goslar ereignete, sucht die Polizei Goslar Zeugen.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte zwischen 15 Uhr und 18 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Hundevereins stehenden blauen Citroen Berlingo vorne links und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, die Polizei Goslar unter der bekannten Amtsnummer (05321) 339-0 zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell