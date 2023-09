Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 28.09.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Verletzen

Posthof. Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzen Personen ereignete sich am Mittwoch um 14:00 Uhr an der Kreuzung B 6 / Luttersche Straße. Ein VW Passat befuhr die B 6 in Richtung Salzgitter als die Ampelanlage von Grünlicht auf Gelblicht umschaltete. Der Fahrer bremste den PKW ab. Ein nachfolgender LKW fuhr auf den VW Passat auf. Der Fahrer und die Beifahrerin in dem PKW wurden dabei verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt 11.000 Euro. Insgesamt waren zwei RTW, ein NAW und zwei Polizeifahrzeuge vor Ort. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Torsten Schmidt

Polizeihauptkommissar

