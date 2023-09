Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 27.09.2023

Goslar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagmittag in Goslar ein schwarzer Skoda Octavia beschädigt. Das verursachende Fahrzeug hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Zwischen 12 Uhr und 14 Uhr hatte der Skoda auf dem Parkplatz der Postbankfiliale an der Klubgartenstraße geparkt. In dieser Zeit verursachte ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der rechten Fahrzeugseite erhebliche Beschädigungen.

Hinweise zum Unfallhergang oder zur Verursachung nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 339-0 entgegen.

+++

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin kam es am Dienstagnachmittag in Goslar-Jürgenohl.

Eine 66-jährige Goslarerin befuhr mit ihrem Opel die Grauhöfer Landwehr aus Hahndorf kommend und beabsichtigte nach rechts in die Bornhardtstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich die ihr auf dem Fahrradüberweg entgegenkommende 74-jährige Fahrradfahrerin aus Goslar, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Die Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt und dem Krankenhaus Goslar zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

+++

Bei einem Verkehrsunfall auf der Clausthaler Straße in Goslar wurden am Dienstag zwei Pkw nicht unerheblich beschädigt.

Gegen 17 Uhr fuhr eine 58-jährige Frau aus Clausthal-Zellerfeld mit ihrem VW Golf in Richtung stadtauswärts. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache kam sie kurz nach der Einmündung Nonnenweg mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Lupo.

Die Golffahrerin verletzte sich durch den Aufprall und wurde ins Krankenhaus Goslar gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell