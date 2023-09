POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 26.09.2023

Goslar (ots) - - Okertal Am Sonntagmittag ereignete sich im Okertal nahe Goslar ein tragischer Unfall, als ein 64-jähriger Mann beim Klettern abstürzte. Gegen 11.20 Uhr war der Oberharzer an der B 498 gesichert in die Marienwand eingestiegen. Beim Setzen einer weiteren Sicherung rutschte er offensichtlich ab und stürzte etwa 10 Meter in die Tiefe. Hierbei zog sich ...

