Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 22-Jähriger muss die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen

Ludwigsburg (ots)

Ein 22 Jahre alter Mann musste die Nacht zum Freitag (09.06.2023) in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sindelfingen verbringen, nachdem er zuvor für mehrere Polizeieinsätze gesorgt hatte.

Gegen 00.45 Uhr hatten er und ein noch unbekannter Begleiter in einer Bar in der Planiestraße in Sindelfingen randaliert und unter anderem mit Flaschen in Richtung einer Angestellten geworfen, die unverletzt blieb. Nachdem die Polizei verständigt worden war, flüchteten die beiden. Der 22-Jährige konnte kurz darauf in der Ziegelstraße als Fahrer eines Audi festgestellt werden. Da der junge Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, musste er sich im Krankenhaus Sindelfingen einer Blutentnahme unterziehen. Dort angekommen, versuchte er sich den polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen und leistete Widerstand. Nach Durchführung der Blutentnahme wurde der 22-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen, begab sich jedoch kurz darauf erneut in das Krankenhaus und stiftete Unruhe.

Letztlich wurde er bis zum Freitagmorgen in Gewahrsam genommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Trunkenheit im Verkehr verantworten. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Begleiter dauern an.

