Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 25.09.2023

Goslar (ots)

- Okertal

Am Sonntagmittag ereignete sich im Okertal nahe Goslar ein tragischer Unfall, als ein 64-jähriger Mann beim Klettern abstürzte.

Gegen 11.20 Uhr war der Oberharzer an der B 498 gesichert in die Marienwand eingestiegen. Beim Setzen einer weiteren Sicherung rutschte er offensichtlich ab und stürzte etwa 10 Meter in die Tiefe. Hierbei zog sich der erfahrene Kletterer schwere Verletzungen zu, denen er trotz notärztlicher Versorgung noch am Unglücksort erlag.

Die Ermittlungen zur Todesursache werden durch die Polizei Goslar geführt. Der aktuelle Ermittlungsstand lässt auf ein Unfallgeschehen ohne Fremdeinwirkung schließen.

Die B 498 war während des Einsatzes bis ca. 14.30 Uhr gesperrt.

+++

- Langelsheim-Astfeld

Die Polizei Goslar sucht Zeugen für einen Wohnungseinbruch, der sich zwischen Freitag, 20.30 Uhr und Sonnabend, 15.30 Uhr, im Langelsheimer Ortsteil Astfeld ereignete.

In der Straße Im Stadtfeld hatten der oder die Tatverdächtigen gewaltsam die Tür der Wohnung geöffnet und anschließend Bargeld aus der Einzimmerwohnung entwendet.

Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell