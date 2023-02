Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Zwei Einsätze für die Feuerwehr

Xanten (ots)

Donnerstag, 09.02.2023 - Am heutigen Donnerstag wurden die Kräfte der Feuerwehr Xanten zu zwei Einsätzen alarmiert. Die erste Alarmierung erfolgte gegen 11:24 Uhr für die Drehleiter des Löschzuges Xanten-Mitte. Die automatische Brandmeldeanlage eines Pflegeheims in Sonsbeck-Labbeck hatte ausgelöst. Da die Feuerwehr Sonsbeck über keine eigene Drehleiter verfügt, wird in diesem Fall automatisch die Drehleiter aus Xanten-Mitte entsandt. Ein Tätigwerden vor Ort war nicht von Nöten. Die Drehleiter befand sich noch auf dem Rückweg aus Sonsbeck-Labbeck, als eine weitere Alarmierung erfolgte. In diesem Fall hatte der interne Hausalarm einer Grundschule im Ortsteil Xanten-Lüttingen ausgelöst. Ursächlich für die Auslösung des Hausalarms, war die mutwillige Betätigung eines sogenannten Druckknopfmelders durch ein Schulkind. Im Einsatz waren hier neben den Kräften aus Xanten-Lüttingen, die Einheiten Xanten-Mitte und Birten.

