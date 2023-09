Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz von Sonntag, 24. September 2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Am Abend des 23. September befuhrt ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus Altenau die Bundesstraße 498 von Dammhaus in Richtung Altenau. Im Bereich einer Kurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er verunfallte und im Straßengraben zum Stehen kam. Als die Polizei vor Ort eintraf stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol in Clausthal-Zellerfeld

Noch in derselben Nacht, am 24. September, gegen 01:30 Uhr, fiel einer Funkstreifenbesatzung auf der Altenauer Straße in Clausthal-Zellerfeld ein im Frontbereich stark beschädigtes Fahrzeug auf. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich auch hier heraus, dass der 58-jährige Fahrzeugführer aus Clausthal-Zellerfeld augenscheinlich alkoholisiert war. Das bestätigte ein durchgeführter Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 1,76 Promille. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeugführer zuvor auf der Adolf-Ey-Straße mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort ein Zaun beschädigte. Gegen den Fahrzeugführer wird nun u.a. wegen der Trunkenheit im Verkehr und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe entnommen und er Führerschein beschlagnahmt.

Zu Personenschaden ist es in beiden Fällen glücklicherweise nicht gekommen.

Die Polizei Clausthal-Zellerfeld bittet Personen die Beobachtungen hinsichtlich der Sachverhalte gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05323 / 9531-0 zu melden.

Bergmann, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell