POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz vom 22.09.2023 bis 23.09.2023 mit Zeugenaufruf

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an einem Pkw in Vienenburg: Am 22.09.2023, zwischen 17:30 bis 19:15 Uhr, kam es nach Angaben des Geschädigten zu einer Sachbeschädigung an seinem Pkw. Der schwarze Pkw Mazda wurde durch den Gesch. im oben angegebenen Zeitraum auf dem Parkplatz der Kleingartenanlage in 38690 Goslar (OT Vienenburg) in der Daniel-Schreber-Straße geparkt. Als er anschließend zu seinem Fahrzeug gekommen ...

mehr