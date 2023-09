Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldedung des PK Bad Harzburg vom 23.09.2023

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an einem Pkw in Vienenburg:

Am 22.09.2023, zwischen 17:30 bis 19:15 Uhr, kam es nach Angaben des Geschädigten zu einer Sachbeschädigung an seinem Pkw. Der schwarze Pkw Mazda wurde durch den Gesch. im oben angegebenen Zeitraum auf dem Parkplatz der Kleingartenanlage in 38690 Goslar (OT Vienenburg) in der Daniel-Schreber-Straße geparkt. Als er anschließend zu seinem Fahrzeug gekommen sei, habe er Beschädigungen in Form von Lackkratzern am Tankdeckel des Fahrzeugs festgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110 oder per E-Mail an: poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.de. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell