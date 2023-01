Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (53/2023) Auseinandersetzung auf dem Gehweg - Unbekannter bedrängt Rollstuhlfahrerin in Bad Lauterberg. Polizei sucht nach Zeugen.

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Molkereistraße

Samstag, 21. Januar 2023, gegen 16.40 Uhr

BAD LAUTERBERG (as) - In der Molkereistraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) ist am 21. Januar gegen 16.40 Uhr eine 31 Jahre alten Frau in ihrem Elektrorollstuhl von einem unbekannten Mann bedrängt worden, die Frau wurde dabei leicht verletzt. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Das Polizeikommissariat Bad Lauterberg ermittelt. Es werden Zeugen gesucht.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr die 31-Jährige in ihrem Elektrorollstuhl den Gehweg in der Molkereistraße, als im Bereich einer Engstelle ein Mann auf sie zukam. Dieser griff unvermittelt mit beiden Händen nach dem Arm der Frau und bog ihn ihr wortlos auf den Rücken. Erst nach lautstarker Aufforderung dies zu unterlassen, ließ der Mann von ihr ab und setzte seinen Weg in Richtung Scharzfelder Straße fort.

Die Hintergründe des Übergriffs sind völlig unklar. Der Mann wird auf ca. 50 Jahre geschätzt, war ca. 180 cm groß und hatte eine Glatze mit wenigen Haaren über der Stirn. Er trug eine dunkle Hose und eine blaue Jacke.

Die Polizei in Bad Lauterberg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes oder zum Tatgeschehen unter Telefon 05524/9630. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell