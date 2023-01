POL-GÖ: (50/2023) Nachtragsmeldung zur Vollsperrung auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Norden

Göttingen (ots) - (kb) Nach einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Sattelzügen ist die BAB 7 momentan zwischen den AS Northeim-Nord und Seesen vollgesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern an. Verkehrsteilnehmer mit Fahrtrichtung Norden werden gebeten, die BAB an der AS Northeim-Nord zu verlassen und der ...

mehr