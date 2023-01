Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (49/2023) Aktuelle Vollsperrung auf der BAB 7, Fahrtrichtung Hannover, Gemarkung Kalefeld, zwischen Northeim-Nord und Seesen nach einem Verkehrsunfall

Göttingen (ots)

(kb) Nach einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Sattelzügen ist die BAB 7 momentan zwischen den AS Northeim-Nord und Seesen vollgesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern an. Verkehrsteilnehmer mit Fahrtrichtung Norden werden gebeten, die BAB an der AS Northeim-Nord zu verlassen und der ausgewiesenen Umleitungsstrecke in Richtung Hannover zu folgen. Es wird nachberichtet.

