POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 22.09.2023

Goslar (ots) - An der Astfelder Straße in Goslar geriet am späten Mittwochabend aus bisher unbekannter Ursache eine Gartenlaube in Brand. Zeugen hatten gegen 22.15 Uhr zunächst Brandgeruch bemerkt und nach Entdeckung des Feuers in der Gartenparzelle die Feuerwehr verständigt. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache ...

