POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 23.09.2023

Seesen

Am 22.09.2023 gegen 05:50 Uhr befährt ein 54jähriger Fahrzeugführer aus Langelsheim mit seinem PKW die L 516 aus Richtung Lautenthal in Richtung Seesen. Im Kurvenbereich, kurz vor der Asklepiosklinik, wechselt ein Reh über die Fahrbahn, infolgedessen der 54jährige sein Fahrzeug stark abbremst. Hierbei geriet der PKW ins Schleudern und kommt von der Straße ab. Im Straßengraben überschlägt sich der PKW. Der Fahrzeugführer wird leicht verletzt, am PKW entsteht erheblicher Sachschaden. Geschätzt 8000,- Euro.

Am 22.09.23 meldet ein 24jähriger Geschädigter aus Seesen der Polizei Seesen eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte habe im Bereich der Raststätte Rhüden beim dortigen MCDonalds sein PKW kurzfristig geparkt und sei in das dortige Restaurant gegangen. Nach Rückkehr an seiner Wohnadresse habe der Geschädigte einen Heckschaden an seinem PKW Skoda festgestellt. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 6000,- Euro. Nach ersten Ermittlungen ist vermutlich ein anderer PKW beim Ausparken aus der gegenüberliegenden Parkbox gegen den PKW des Geschädigten gestoßen. Anschließend hat sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bzgl. dieses Verkehrsunfalls bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440.

Am 22.09.2023 wird durch einen Seesener Discounter ein Ladendiebstahl in der Braunschweiger Straße gemeldet. Gegen 19:30 Uhr hätten sich drei männliche Personen im Discounter aufgehalten und diverse Spirituosen in einen Rucksack gesteckt. Im Kassenbereich wurden die Personen durch Personal angesprochen. Daraufhin flüchteten die Personen in unbek. Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

