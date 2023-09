Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Goslar vom 24.09.2023

Goslar (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 21:30 Uhr bis 12:30, kam es im Bereich der Kornstraße / Ecke Schäferwall in Goslar zu einem Diebstahl aus einem dort abgestellten PKW. Der oder die Täter konnten auf unbekannte Weise in das Fahrzeug gelangen und aus diesem diverse Campingartikel entwenden. Der tatbetroffene Mercedes wurde hierbei nicht beschädigt, jedoch wurde er mit offenstehenden Türen und Kofferraum hinterlassen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen abgeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter der 05321-339 0 in Verbindung zu setzen.

Am Samstag wurde in den späten Abendstunden eine 33jährige PKW-Führerin auf der Astfelder Straße durch die Polizei kontrolliert, nachdem diese zuvor durch eine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Es folgte die Durchführung einer Blutprobenentnahme, zudem wurde ihr die Weiterfahrt untersagt. Außerdem hat die Autofahrerin mit einem Fahrverbot zu rechnen.

Im Bereich Langelsheim fiel einer Funkstreifenbesatzung der Polizei Goslar in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein PKW aus dem Landkreis Goslar auf, welcher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Bei einem ersten Kontrollversuch flüchtete der Skodafahrer. Die sich anschließende Verfolgungsfahrt endete schließlich im Bereich Hahndorf. Hier stellte sich bei einer Überprüfung heraus, dass der 18jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unerlaubter Weise den Wagen einer Familienangehörigen genutzt hatte. Gegen den Fahrzeugführer wurden daher Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unerlaubter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

