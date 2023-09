Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Nachträglicher Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht/Radfahrer als Zeuge gesucht

Goslar (ots)

Am Mittwoch, 06.09.2023, gegen 12:55 Uhr, kam es in Bad Harzburg/Harlingerode, Landstraße 22, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW des Geschädigten, Daimler A Klasse, und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der bislang unbekannte Zeuge, ein Radfahrer, gab seine Feststellungen an eine dritte Person weiter. Dieser Fahrradfahrer wird jetzt als elementarer Zeuge im Strafverfahren gesucht und gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell