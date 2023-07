PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mehrere Fahrräder entwendet +++ Zerstochene Fahrzeugreifen +++ Trunkenheitsfahrten in Hofheim +++ Verkehrsunfallflucht in Eddersheim

Hofheim (ots)

1. Mehrere Fahrräder im Main-Taunus-Kreis entwendet,

Kelkheim, Am Reitplatz

Freitag, 07.07.2023, 10:00 - 12:00 Uhr

Am Freitag, den 07.07.2023 betrat ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr unberechtigt das Grundstück des Geschädigten in der Straße Am Reitplatz in Kelkheim OT Münster. Dort entwendete der Täter aus der offenstehenden Garage ein graues Trekking-Rad der Marke Velo de Ville.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 - 67490 zu melden.

Flörsheim am Main, Anne-Frank-Weg

Donnerstag, 06.07.2023, 18:00 Uhr - Samstag, 08.07.2023, 08:30 Uhr

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 06.07.2023 und Samstag, dem 08.07.2023 verschafften sich ein oder mehrere Täter Zugang zu der Garage der Geschädigten im Anne-Frank-Weg in Flörsheim am Main. Durch den oder die Täter wurden im Anschluss zwei in der Garage befindliche Fahrräder trotz vorhandener Sicherung entwendet. Bislang liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 - 54760 zu melden.

2. Alle vier Reifen eines PKW zerstochen

Hochheim am Main, Stettiner Straße,

Freitag, 07.07.2023, 23:00 Uhr - 23:59 Uhr

Ein unbekannter Täter hat am Freitag, 07.07.2023 im Zeitraum zwischen 23 und 0 Uhr alle vier Reifen am Fahrzeug des Geschädigten zerstochen. Das Fahrzeug, ein weißer Dacia, war auf einem Anwohnerparkplatz in der Stettiner Straße in Hochheim abgestellt. Es liegen derzeit keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Stettiner Straße Beobachtungen machen konnten und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Flörsheim unter 06145 - 54760 zu melden.

3. Mehrere Trunkenheitsfahrten in Hofheim,

Hofheim, Rheingaustraße / Wilhelmstraße, Sonntag, 09.07.2023, 00:05 - 01:50 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel den Hofheimer Polizeibeamten ein weißer Kleinwagen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Das Fahrzeug fuhr aus Richtung Hofheimer Innenstadt kommend in Richtung Marxheim. Immer wieder kam der Fahrzeugführer auf der Rheingaustraße von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Die Polizeibeamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Schon bei der Kontaktaufnahme mit dem Fahrzeugführer konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Der 66-jährige Fahrzeugführer räumte ein, alkoholische Getränke konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert von über 2 Promille. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin zum Zwecke der Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation Hofheim verbracht. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet und sein Führerschein aufgrund der hohen Alkoholisierung direkt einbehalten. Aufgrund der Nachtzeit und des geringen Verkehrsaufkommens wurde kein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Im weiteren Verlauf der Nacht fielen den Beamten zwei Fahrradfahrer auf, die ohne Licht und unsicher auf der "Alten Bleiche" in Hofheim fuhren. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle, bei der auch deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, räumten die befreundeten 18- und 19-jährigen Radfahrer ein, dass sie alkoholische Getränke konsumiert haben. Durchgeführte Atemalkoholtests bei beiden Radfahrern ergaben Werte von über 1,6 Promille. Die Räder wurden vor Ort angeschlossen und beide zur Polizeistation nach Hofheim verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen die beiden jungen Männer wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

4. Verkehrsunfallflucht in Eddersheim

Hattersheim, Mönchhofstraße,

Donnerstag, 06.07.2023, 16:00 - 19:00 Uhr

Der Geschädigte stellte am Donnerstag, den 06.07.2023 gegen 16 Uhr seinen PKW in der Mönchhofstraße in Hattersheim OT Eddersheim am Fahrbahnrand ab. Als er gegen 19 Uhr zu seinem BMW zurückkehrte, stellte er an der Fahrzeugfront im linken Bereich einen frischen Unfallschaden fest. Ein Unfallverursacher war jedoch nicht mehr vor Ort. Dieser hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Durch den Zusammenstoß entstand am Fahrzeug des Geschädigten ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 06192 - 20790 in Verbindung zu setzen.

gefertigt: Wehnert, POK'in

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell