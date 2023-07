PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Tennisclub +++ Mutwillige Beschädigungen an PKW in Kriftel +++ Einbruch in Gewerbegebiet +++ Zeuge klärt Unfallflucht +++ Aktueller Blitzerreport

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Tennisclub,

Eschborn, Hauptstraße, Mittwoch, 05.07.2023, 22:15 Uhr bis Donnerstag, 06.07.2023, 07:00 Uhr

(da)In der Nacht auf Donnerstag geriet ein Eschborner Tennisclub in das Visier von Einbrechern. Die Unbekannten beschädigten zunächst ein Fenster und gelangten so in das Innere des Vereinsheims in der Hauptstraße. Dort angelangt stießen sie bei ihrem Beutezug auf Kellnergeldbörsen samt darin enthaltenem Bargeld. Mit diesem Stehlgut im Gepäck flüchteten die Einbrecher anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06196) 2073-0 Hinweise entgegen.

2. Mutwillige Beschädigungen an PKW in Kriftel, Kriftel, Schmelzweg & Uhlandstraße, Mittwoch, 05.07.2023, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 06.07.2023, 08:00 Uhr

(da)In der Zeit von Mittwochabend auf Donnerstagmorgen wurden zwei PKW das Ziel von blinder Zerstörungswut in Kriftel. In der Uhlandstraße wurde ein blauer Opel Corsa massiv zerkratzt, während er in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses parkte. Ähnlich gingen die Täter auch bei einem blauen Skoda im Schmelzweg vor, hier zerkratzten sie die gesamte rechte Fahrzeugseite. Der Schaden an beiden PKW beläuft sich auf insgesamt 7.000EUR. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden von der Polizeistation Hofheim unter (06192) 2079-0 entgegengenommen.

3. Einbruch in Gewerbegebiet,

Eschborn, Alfred-Herrhausen-Allee, festgestellt am Mittwoch, 05.07.2023, 07:30 Uhr

(da)Am Mittwoch gegen 07:30 Uhr mussten die Verantwortlichen einer Baustelle in Eschborn feststellen, dass es auf ihrem Gelände in der Alfred-Herrhausen-Allee zu einem Einbruch gekommen war. Unbekannte hatten sich in den vergangenen Tagen Zutritt zum auf dem Gelände befindlichen Rohbau verschafft und Werkzeug entwendet. Mit diesem Werkzeug im Wert von ca. 1.000EUR ergriffen sie anschließend unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06196) 2073-0 Hinweise entgegen.

4. Zeuge klärt Unfallflucht,

Kriftel, Frankfurter Straße, Donnerstag, 06.07.2023, 21:00 Uhr

(da)Am Donnerstag beobachtete ein aufmerksamer Zeuge eine Verkehrsunfallflucht und half durch seine richtige Verhaltensweise bei deren Aufklärung. Gegen 21:00 Uhr beobachtete der 63-jährige Mann aus Kriftel, wie ein Hyundai Tucson versuchte, in eine Parklücke in der Frankfurter Straße einzuparken. Hierbei touchierte der Hyundai einen vor ihm geparkten Suzuki. Ohne dem rund 3.000EUR hohen Schaden weitere Beachtung schenken bzw. diesen der Polizei zu melden, entfernte sich der Fahrer sodann von der Unfallstelle. Dies übernahm nun der aufmerksame Zeuge. Die verständigte Polizei konnte den Unfallverursacher noch im Nahbereich antreffen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

5. Aktueller Blitzerreport,

(da)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell