POL-MTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 16-jährigem Mädchen

Hofheim (ots) - 1. Taschendiebe in Supermarkt, Eppstein, Staufenstraße, Montag, 03.07.2023, 08:30 Uhr (da)Am Montagmorgen wurde ein 64-Jähriger in Eppstein Opfer von Taschendieben. Diese entwendeten sein Portemonnaie, während er gegen 08:30 Uhr in einem Supermarkt in der Staufenstraße seine Einkäufe erledigte. ...

mehr