PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrradcodieraktion in Eschborn - Jetzt anmelden!

Hofheim (ots)

Fahrradcodieraktion in Eschborn - Jetzt anmelden! Eschborn, Hauptstraße 300 Samstag, 15.07.2023 11:00 bis 17:00 Uhr

Die Polizei bietet in Kooperation mit dem Präventionsrat der Stadt Eschborn am Samstag, dem 15.07.2023 zwischen 11 und 17 Uhr auf dem Gelände der Polizeistation Eschborn, Hauptstraße 300, Fahrradcodierungen an.

Das Angebot ist kostenlos. Für das Fahrrad muss lediglich ein Kaufbeleg oder sonstiger Eigentumsnachweis vorgelegt werden. Bei der Codierung wird eine Nummer in den Rahmen des Fahrrades eingeschlagen. Das Codieren von Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmen (beispielsweise Leichtbaurahmen) ist daher aufgrund der Materialeigenschaften leider nicht möglich.

Ziel der gemeinsamen Aktion von Präventionsrat und Polizei ist es, Fahrraddiebstählen vorzubeugen. Ein codiertes Fahrrad ist für Diebe unattraktiv. Sollte es nach einem Diebstahl aufgefunden werden, ist eine schnelle Zuordnung zu dem rechtmäßigen Eigentümer oder der Eigentümerin möglich.

Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an Pst.Eschborn.PPWH@polizei.hessen.de mit dem Betreff "Fahrradcodierung 15.07." notwendig. Sie erhalten dann die notwendigen Formulare sowie eine genaue Terminzuweisung. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden die Termine in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Anmeldeschluss ist der 14.07.2023!

