PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: E-Bike entwendet +++ Einbruch in PKW missglückt +++ Zeugin beobachtet Einbrecher in Bad Soden +++ diverse Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Hofheim (ots)

1. E-Bike entwendet,

Sulzbach, Hauptstraße, Mittwoch, 28.06.2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 29.06.2023, 09:00 Uhr

(da)In der Nacht zum Donnerstag wurde in Sulzbach ein E-Bike zum Objekt der Begierde von Fahrraddieben. Dieses war seit Mittwochabend an einem Fahrradständer in der Hauptstraße vor dem Wohnhaus seiner Besitzerin abgestellt und mit einem Fahrradschloss eigentlich gegen eine Wegnahme gesichert gewesen. Dennoch war das rund 2.200EUR teure Fahrrad am nächsten Morgen nicht mehr da. Unbekannte hatten es sich in der Nacht unerkannt zu eigen gemacht. Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter (06196) 9695-0 entgegen. Sollten Sie ein Anliegen haben, bei dem Sie sich in Ihrem persönlichen Sicherheitsempfinden gestört fühlen oder wollen sich aktiv in Sicherheitsfragen einbringen, so gibt es hierzu nun das "Sicherheitsportal Hessen". Sei es eine flackernde Straßenlaterne, unrechtmäßig abgeladenen Sperrmüll, Ihr gestohlenes Fahrrad oder aber auch Hatespeech im Internet, für all diese Anliegen gilt das Sicherheitsportal ab sofort als zentrale Anlaufstelle. Das Portal bündelt - die Meldestelle Hessen gegen Hetze - die Polizeiliche Onlinewache - den kommunalen Mängelmelder in einer Plattform. Somit müssen Sie sich als Bürgerin oder Bürger keinerlei Gedanken über mögliche Zuständigkeiten machen. Unter www.sicherheitsportal.hessen.de sind Sie immer an der richtigen Adresse. Für Notfälle gilt aber weiterhin die 110!

2. Einbruch in PKW missglückt,

Hochheim, Sandstraße, Donnerstag, 29.06.2023, 21:10 Uhr

(da)Am Donnerstagabend wurde ein Unbekannter überrascht, als er versuchte, in einen PKW einzubrechen. Auf dem Parkplatz des Hochheimer Bahnhofs hatte sich der Dieb einen VW Golf ausgeguckt und sodann dessen Seitenscheibe eingeschlagen. Nun löste jedoch zum einen die Alarmanlage des Fahrzeugs aus und zum anderen wurden Zeugen auf den Einbrecher aufmerksam. Dieser nahm die Beine in die Hand und flüchtete zum S-Bahnhof, wo er in einen Zug in Richtung Frankfurt einstieg. Der Täter konnte als männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,80m groß mit "südländischem Erscheinungsbild" beschrieben werden. Weiterhin soll er schwarze Haare und einen Vollbart gehabt haben. Bekleidet sei er mit einem blauen Trainingsanzug mit weißroten Streifen der Marke Lacoste gewesen. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

3. Zeugin beobachtet Einbrecher in Bad Soden, Bad Soden, Sulzbacher Straße, Freitag, 30.06.2023, 00:45 Uhr

(da)Am Freitag beobachtete eine Zeugin einen Einbruch in eine Werkstatt in Bad Soden. Gegen 00:45 Uhr bemerkte die junge Frau Geräusche in einer Werkstatt in der Sulzbacher Straße. Kurze Zeit später sah sie eine jungen Mann, der über das Tor des Werkstattgeländes kletterte und von der Werkstatt in Richtung Sulzbacher Straße wegrannte. Bei dem Flüchtenden soll es sich um einen Mann jungen Alters gehandelt haben, der ca. 1,75m groß und von schmaler Statur gewesen sein soll. Bekleidet sei er mit einem dunklen Kapuzenpullover, dunkler Kappe und weißer FFP2-Maske gewesen. Trotz zeitnaher Alarmierung der Polizei konnte diese den Täter nicht mehr im Nahbereich antreffen. Ob derjenige tatsächlich etwas entwendet hatte, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Hinweise nimmt nun die Kriminalpolizei unter (06196) 2073-0 entgegen.

4. Unfall auf Feldweg - verletzter Radfahrer zurückgelassen, Steinbach, Die Kreuzwiesen, Donnerstag, 29.06.2023, 08:10 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es auf einem Feldweg zwischen Eschborn und Steinbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrenden, in Folge dessen sich eine Beteiligte vom Unfallort entfernte und den anderen Beteiligten verletzt im Feld zurückließ. Gegen 08:10 Uhr fuhr ein Mann aus Oberursel mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg von der Straße "Die Kreuzwiesen" in Steinbach kommend in Richtung Eschborn bzw. Frankfurt, Praunheim. In Höhe einer S-Bahn Unterführung kam ihm eine Fahrradfahrerin entgegen, weshalb der Oberurseler abrupt abbremsen musste, hierdurch über seinen Lenker flog und stürzte. Die entgegenkommende Fahrradfahrerin setzte ihre Weiterfahrt fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Dieser zog sich diverse Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizeistation Oberursel ist nun mit den Ermittlungen betraut und nimmt unter (06171) 6240-0 Hinweise entgegen.

5. Kind in Eschborn angefahren - Verursachende Person flüchtet, Eschborn, Unterortstraße, Donnerstag, 29.06.2023, 11:30 Uhr

(da)Am Donnerstag wurde in Eschborn ein Kind angefahren, die verursachende Person flüchtete jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um das Kind zu kümmern. Gegen 11:30 Uhr überquerte ein 7-jähriger Junge die Hauptstraße an einer für ihn grün anzeigenden Ampelanlage. Zeitgleich bog ein PKW trotz rot anzeigender Ampel aus der Unterortstraße in die Hauptstraße ein und erfasste den Jungen. Ohne den daraus resultierenden Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen, fuhr der PKW weiter. Das Kind wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Abklärung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Bisher liegen keinerlei Hinweise hinsichtlich der unfallverursachenden Person vor. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06196) 2079-0 Hinweise entgegen.

6. Zwei Kinder auf Kreuzung von PKW erfasst, Sulzbach, L3014, Hauptstraße Donnerstag, 29.06.2023, 13:15 Uhr

(da)Am Donnerstag wurden zwei Kinder in Sulzbach von einem PKW erfasst, als diese mit ihren Fahrrädern eine Kreuzung überqueren wollten. Gegen 13:15 Uhr fuhr eine 25-Jährige mit ihrem PKW auf der L3014 von Schwalbach kommend in Richtung Sulzbach. An der Kreuzung L 3014 / Hauptstraße (Sulzbach) wollte die Frau nun nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Zeitgleich querten jedoch zwei 12-jährige Jungen auf ihren Fahrrädern die L3014 aus Bad Soden kommend in Richtung Sulzbach auf einem für Fahrradfahrende freigegebenen Fußgängerüberweg. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Jungen und dem PKW, infolgedessen sich die Kinder verletzten und in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die genannte Kreuzung ist mittels einer Ampelschaltung für sämtliche Verkehrsteilnehmende geregelt. Die genauen Umstände des Unfalls bedürfen zum jetzigen Zeitpunkt noch weiterer Ermittlungen.

7. Kind auf Fahrrad durch öffnende Autotür verletzt, Hattersheim, Eddersheim, Weidrichstraße, Donnerstag, 29.06.2023, 17:55 Uhr

(da)Am Donnerstagabend wurde ein Kind auf seinem Fahrrad schwer verletzt, als es gegen die Beifahrertür eines PKW stieß. Gegen 17:55 Uhr parkte ein VW am Fahrbahnrand der Weidrichstraße. Als die Beifahrerin aus dem PKW aussteigen wollte, bemerkte sie nicht den 7-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs war. Beim Öffnen der Seitentür stieß der Junge mit der Tür zusammen und verletzte sich hierdurch schwer. Er musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei empfiehlt Autofahrenden, sich vor dem Öffnen der Autotür immer und ohne Ausnahme davon zu überzeugen, dass sich keine Radfahrenden nähern. Dafür bietet es sich neben dem Benutzen des Außenspiegels an, über die Schulter nach hinten zu schauen. Auch die konsequente Anwendung des "holländischen Griffs" kann derartige Zusammenstöße verhindern. Dabei wird die Fahrertür mit der rechten Hand geöffnet, was dazu führt, dass sich der Oberkörper dreht und der Blick automatisch seitlich nach hinten wandert; also in die Richtung, aus der Fahrradfahrende kommen könnten. Für die Beifahrerseite gilt natürlich die gleiche Vorgehensweise mit der linken Hand.

8. PKW nach Unfallflucht nicht mehr fahrbereit, Hochheim, Werlestraße, Donnerstag, 29.06.2023, 07:50 Uhr bis 13:20 Uhr

(da)Am Donnerstag wurde ein PKW bei einem Unfall mit anschließender Unfallflucht derart beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Gegen 07:50 Uhr parkte die Halterin eines weißen Hyundai i30 diesen in der Werlestraße. Als sie gegen 13:20 Uhr zu ihrem Hyundai zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der gesamte linke Kotflügel sowie die Stoßstange erheblich beschädigt worden waren. Nach bisherigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass ein unbekanntes Fahrzeug den Hyundai beim Vorbeifahren touchierte und dessen Fahrerin oder Fahrer im Anschluss weiterfuhr, ohne den entsprechenden Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen musste der Hyundai vor Ort abgeschleppt werden. Der Regionale Verkehrsdienst hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06192) 2079-0 Hinweise entgegen.

9. Unfallflucht in Eschborn,

Eschborn, Niederhöchstadt, Langer Weg, Donnerstag, 29.06.2023, 11:50 Uhr bis 12:10 Uhr

(da)Am Donnerstagmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Eschborn. Gegen 11:50 Uhr wurde eine rote Mercedes C-Klasse in der Straße "Langer Weg" geparkt. Als deren Halter nur 20 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass die hintere Beifahrertür eingedellt war und Lackschäden aufwies. Hinweise auf die verursachende Person oder das dazugehörige Fahrzeug liegen bisher nicht vor. Somit bittet der Regionale Verkehrsdienst Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

10. Aktueller Blitzerreport

(da)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

