Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Großenmarpe. Giftköder gefunden.

Lippe (ots)

Eine aufmerksame Passantin hat am Sonntagmorgen (11.06.2023) in der Turnhallenstraße einen mit vermutlich Gift präparierten Toast entdeckt und die Polizei informiert. Der Köder wurde sichergestellt. Bitte seien Sie in diesem Gebiet besonders vorsichtig und halten Sie Ihre Hunde immer an der Leine. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 hinzufügen

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell