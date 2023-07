PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schockanrufer erbeuten fast 50.000 Euro +++ Mutmaßlicher Fahrraddieb von Zeugen festgenommen +++ 17-jährige, betrunkene E-Rollerfahrerin leistet Widerstand +++ Kompletträder von Fahrzeug abmontiert

Hofheim (ots)

1. Schockanrufer erbeuten fast 50.000 Euro, Flörsheim, Montag, 26.06.2023, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 29.06.2023, 01:00 Uhr

(he)Anfang vergangener Woche wurden eine Seniorin und ein Senior aus Flörsheim zu Opfern von Schockanrufern und verloren so fast 50.000 Euro. Die beiden Opfer leben zusammen und wurden am späten Abend des 26. Juni erstmalig von den gemeinen Betrügern angerufen. Mit ihrer üblichen Geschichte versetzten die Anrufer ihre Opfer in Angst und Schrecken. Die Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und nun werde, um eine Inhaftierung abzuwenden, eine Kaution benötigt. Nachdem sich die Täter ihrer Sache sicher waren, kam es bis in die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu insgesamt fünf Geldübergaben: Dienstag, 27.06.2023, 02:00 Uhr, Wohnanschrift der Geschädigten Dienstag, 27.06.2023, 22:00 Uhr, Frankfurt, Bernadottestraße, Ecke Erich-Ollenhauer-Ring, Mittwoch, 28.06.2023, 02:00 Uhr, Wohnanschrift der Geschädigten, Mittwoch, 28.06.2023, 11:00 Uhr, Flörsheim, Wickerer Straße, Parkplatz "LIDL" Donnerstag, 29.06.2023, 01:00 Uhr, Eschborn, Ginnheimer Straße, Apotheke Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass sie selbst und auch keine anderen Behörden oder "Amtspersonen" Bargeld oder sonstige Wertgegenstände bei Ihnen abholt. Übergeben Sie bitte niemals Bargeld an fremde Personen und halten sie grundsätzlich bei solchen Gegebenheiten Rücksprache mit den angeblich betroffenen Bekannten oder anderen Familienmitgliedern. Dann stellt sich die Kontaktaufnahme schnell als perfide Masche von Betrügern heraus, die nichts im Sinn haben, außer Ihnen zu schaden.

2. Mutmaßlicher Fahrraddieb von Zeugen festgenommen, Liederbach, Oberliederbach, Auf den Gänsewiesen, Sonntag, 02.07.2023, 12:20 Uhr

(he)Am Sonntagmittag versuchten zwei Männer in Oberliederbach zwei hochwertige Fahrräder in der Straße "An den Gänsewiesen" aus einer Tiefgarage zu entwenden. Hierbei wurden sie jedoch von Bewohnern überrascht. Ein 27-jähriger Frankfurter konnte auf der Flucht von den Zeugen festgenommen werden. Gegen 12:20 Uhr bemerkten die Zeugen zwei fremde Männer, welche sich an den zwei angeschlossenen Rädern mit einem Wert von circa 7.500 Euro zu schaffen machten. Als diese nach ihrer Entdeckung die Flucht antraten, konnte der 27-Jährige festgehalten werden. Der zweite Täter flüchtete in Richtung "Am Wehr". Beschreibung: 20-25 Jahre, 1,80 m - 1,85 m groß, schlanke Statur, schwarze Haare, schwarze Kleidung, laut Zeugenaussage "südländisches Erscheinungsbild". Die Polizei in Kelkheim bittet unter der Rufnummer (06195) 6749-40 um Hinweise.

3. 17-jährige, betrunkene E-Rollerfahrerin leistet Widerstand, Hofheim, Hattersheimer Straße, Sonntag, 02.07.2023, 01:50 Uhr

(he)Am frühen Sonntagmorgen leistete eine 17-jährige Eppsteinerin nach einer vorangegangenen Polizeikontrolle Widerstand, trat nach den Beamtinnen und Beamten und beleidigte diese dauerhaft. Eine Polizeistreife war gegen 01:50 Uhr zu Fuß im Bereich des Bahnhofes Hofheim unterwegs, als ihr die Rollerfahrerin entgegenkam und diese die Streife ansprach. Während dieser Kontaktaufnahme fiel ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über 2,0 Promille. Weiterhin war an dem Roller ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Während der nun folgenden Anzeigenaufnahme startete die Jugendliche damit, die Streife mit Beleidigungen zu überziehen. Dies setzte sich im Streifenwagen auf der Fahrt zur Dienststelle fort. Dort angekommen trat die 17-Jährige zwei Beamtinnen. Zwischenzeitlich war die junge Frau nach Angaben der eingesetzten Beamtinnen und Beamten so aggressiv, dass sie auf den Boden gebracht und gefesselt werden musste. Erst als sie sich wieder beruhigt hatte, wurde sie von der Polizei nach Hause zu ihrer Mutter gebracht; jedoch nicht ohne auch auf dieser Fahrt die eingesetzte Streife fortwährend zu beleidigen.

4. Sprinter gestohlen,

Hofheim, Wallau, Robert-Bosch-Straße, Mittwoch, 21.06.2023, 13:00 Uhr bis Freitag, 30.06.2023, 08:00 Uhr

(he)Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 21.06.2023, 13:00 Uhr und Freitag, 30.06.2023, 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen in der Robert-Bosch-Straße in Wallau abgestellten Mercedes Sprinter im Wert von circa 20.000 Euro. Der weiße Klein-Lkw stand geparkt in Höhe der Hausnummer 12 auf der Straße. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

5. Baustellendiebe gehen leer aus,

Eschborn, Frankfurter Straße, Sonntag, 02.07.2023, 21:30 Uhr

(fh)Am Sonntagabend haben zwei Unbekannte ein Baustellengelände in Eschborn heimgesucht. Gestohlen wurde jedoch nichts. Ersten Ermittlungen zufolge betraten zwei Männer gegen 21:30 Uhr das Baustellengelände in der Frankfurter Straße und machten sich an einem der dortigen Baustellencontainer zu schaffen, indem sie versuchten die Schlösser aufzuhebeln. Den Tätern gelang es jedoch nicht die Sicherung zu umgehen und in den Container einzusteigen, sodass beide kurzerhand die Beine in die Hand nahmen und die Flucht ergriffen. Der Sachschaden am Container wird auf knapp 100 Euro geschätzt. Bei den Tätern soll es sich um zwei 40 bis 45 Jahre alte Männer gehandelt haben, von denen der eine knapp 170 cm und der andere 180 cm groß gewesen sein solle. Der Kleinere war schlank und trug eine dunkle, lange Hose sowie ein helles Shirt. Der Größere soll kräftig und mit dunkler Kleidung bekleidet gewesen sein.

6. Kompletträder von Fahrzeug abmontiert, Hofheim am Taunus, Wallau, Robert-Bosch-Straße, Samstag, 01.07.2023, 20:30 Uhr bis Sonntag, 02.07.2023, 04:59 Uhr

(ste)In der Nacht von Samstag auf Sonntag montierten unbekannte Täter in Hofheim, Wallau alle Räder eines Pkw ab. Zwischen 20:30 Uhr und 05:00 Uhr machten sich die Unbekannten an dem auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße abgestellten Mercedes GLK 350 zu schaffen. Den ersten Ermittlungen zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter während der Tatbegehung mehrmals zum Tatort zurückkehrten. Hierbei waren sie mutmaßlich mit einem silbernen Kleinwagen unterwegs.

Die Polizei in Hofheim bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

7. Mountainbike gestohlen,

Flörsheim am Main, Weilbach, Faulbrunnenweg, Sonntag, 02.07.2023, 00:00 Uhr bis 04:00 Uhr

(ste)In der Nacht zum Sonntag kam es in Flörsheim, Weilbach zu einem Fahrraddiebstahl. Dabei wurde das Schloss, mit welchem das Rad befestigt war, gewaltsam entfernt. Anschließend flüchteten der oder die Täter mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Das graue Mountainbike der Marke "Prophete" hatte einen Wert von circa 3.500 Euro. Derzeit sind noch keine Täterhinweise bekannt.

Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

8. Zwei Pkw kollidieren frontal,

Eppstein, B455, Samstag, 01.07.2023, 00:15 Uhr

(ste)In der Nacht zum Sonntag kam es zwischen Eppstein und Kelkheim-Fischbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Gegen 00:15 Uhr fuhr ein 34-jähriger in seinem Opel Corsa auf der B455, aus Kelkheim- Fischbach kommend, in Richtung Eppstein. Plötzlich verlor ein entgegenkommender 30-jähriger Mann in seinem VW Golf aus unbekannten Gründen die Kontrolle und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Daraufhin kollidierten beide Fahrzeuge frontal. Ein Atemalkoholtest bei dem vermeidlichen Unfallverursacher ergab einen Wert von über 2,0 Promille, woraufhin der Mann zu einer Blutentnahme auf eine Dienststelle verbracht wurde. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

