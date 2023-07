PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Einfamilienhaus in Kriftel +++ Fahrraddiebstähle in Eschborn und Kelkheim +++ Rucksackdiebstahl +++ Diebstahl aus PKW +++ Einbruch in Scheune

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus - Kriftel, An der Landwehr, von Freitag, 30.06.2023 um 22:30 Uhr bis Freitag, 30.06.2023 um 23:30 Uhr

Am Freitagabend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kriftel. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein offenstehendes Fenster im ersten Obergeschoss Zutritt zum Haus. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und konnten Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuten. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt.

Hinweise können bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196-2073-0 gemeldet werden.

2. Fahrräder versucht zu entwenden, Eschborn, Berliner Straße, von Freitag, 30.06.2023 um 17:00 Uhr bis Samstag, 01.07.2023 um 07:50 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte zwei Fahrräder in der Berliner Straße in Eschborn versucht zu entwendet. Dabei begaben sie sich auf unbekannte Art und Weise in ein Kellerabteil und öffneten gewaltsam die Schlösser, mit welchen die Fahrräder gesichert waren. Da die Fahrräder noch durch eine Wegfahrsperre gesichert waren, konnten die Täter die Fahrräder nicht wegschieben und ließen diese vor Ort. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Derzeit sind noch keine Täterhinweise bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695-0 zu melden.

3. Fahrraddiebstahl, Eppstein, Am Stadtbahnhof, von Freitag, 30.06.2023 um 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten im Laufe des Freitags ein Fahrrad, welches am Bahnhof abgestellt worden war. Dafür zerstörten sie gewaltsam das Fahrradschloss, mit dem das Fahrrad angeschlossen war. Das Fahrrad hatte den Wert von mehreren Hundert Euro und war von der Marke Rockrider. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen der Tat können sich bei der Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195-6749-0 melden.

4. Rucksack gestohlen, Eschborn, Parkstraße, von Freitag, 30.06.2023 um 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Unbekannte haben die Unachtsamkeit des Geschädigten ausgenutzt und seinen Rucksack samt Inhalt entwendet. Der Geschädigte stellt seinen Rucksack zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr in der Parkanlage in der Parkstraße ab. In einem unachtsamen Moment entwenden Unbekannte den Rucksack und flüchten unerkannt. Im Rucksack befanden sich mehrere persönliche Gegenstände und Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695-0 zu melden.

5. Diebstahl aus PKW, Eschborn, Kurt-Schumacher-Straße, von Freitag, 30.06.2023 um 19:30 Uhr bis Samstag, 01.07.2023 um 18:30 Uhr

Im Zeitraum von Freitag auf Samstag entwenden der oder die Täter eine Geldbörse aus einem geparkten PKW. Der graue BMW wurde auf unbekannte Weise geöffnet und die Geldbörse von der Rückbank entwendet. In der Geldbörse befanden sich Ausweisdokumente und Bargeld. Anschließend entfernten sich der oder die Täter unerkannt. Ein Schaden konnte am Fahrzeug nicht festgestellt werden.

Hinweise können bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196-2073-0 gemeldet werden.

6. Versuchter Einbruch in Scheune, Kriftel, Bonifatiuskapelle, von Samstag, 01.07.2023 um 18:00 Uhr bis Sonntag, 02.07.2023 um 06:30 Uhr

Am Sonntagmorgen wurde der Polizei in Hofheim bekannt, dass in zwei Scheunen in Kriftel versucht wurde einzubrechen. Mehrere Türen der Scheunen wurden versucht aufzuhebeln. Den Tätern gelang es scheinbar nicht und sie flüchteten unerkannt. Die Türen wurden dabei beschädigt. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen momentan noch nicht vor.

Hinweise können bei der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 gemeldet werden.

