POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim (ots)

1. Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Frankfurter Straße, 65795 Hattersheim am Main Freitag 07.07.2023, 19:30 Uhr bis Freitag 07.07.2023 20:30 Uhr

Am Freitagabend kam es in der Kleingartenanlage in der Frankfurter Straße in Hattersheim am Main zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.

Der Geschädigte parkte seinen Ford Focus in der Frankfurter Straße in der dortig befindlichen Gartenanlage ab. Als dieser zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass seine Reifen aufgestochen wurden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim am Taunus unter 06192/2079-0 entgegen.

2. Trunkenheit im Straßenverkehr

Rheingaustraße, 65719 Hofheim am Taunus Samstag 08.07.2023, 04:00 Uhr

Am Samstagmorgen ist einer aufmerksamen Streifenbesatzung der Polizeistation Hofheim ein Verkehrsteilnehmer durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen.

Die Streifenbesatzung befuhr die Rheingaustraße als ihr ein Radfahrer ohne Licht entgegenkam. Durch weitere Beobachtungen konnte festgestellt werden, dass dieser unsicher fuhr und beinahe stürzte. Der Fahrradfahrer wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen, um seine Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. Hierbei ergab ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,49 Promille. Der 46-Jährige wurde zwecks Blutentnahme und weiterer polizeilicher Maßnahmen auf die Dienststelle der Pst. Hofheim sistiert und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

