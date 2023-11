POL-PDMT: Höhn - Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Selters/WW (ots) - Am 31.10.2023 in der Zeit zwischen 16:00 und 21:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Oranienstraße in Selters ein. Dabei wurde ein Fenster des Erdgeschoss im rückwärtigen Bereich des Anwesens aufgehebelt. Anschließend durchwühlten die Täter alle Räume und Behältnisse des Wohnhauses und entwendeten Elektroartikel und Schmuck. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend ...

mehr