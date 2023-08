POL-MG: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht derzeit eine vermisste 91-jährige Frau, die an Demenz leidet. Da die Ermittlungen und aufwändigen Suchmaßnahmen bisher erfolglos waren, bittet sie die Öffentlichkeit nun um Mithilfe. Eine Angehörige der 91-jährigen Johanna B hatte sie am Sonntag, 27. August, bei der Polizei als vermisst gemeldet. Zuletzt bestand zu der Vermissten Kontakt durch Angehörige am Samstagabend, ...

