POL-MG: Raub einer Handtasche

Mönchengladbach (ots) - Zwei Einbrecher sind am Donnerstag, 24. August, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Limitenstraße in Rheydt eingebrochen. Bei der Tat überraschte die 64-jährige Wohnungsinhaberin mit ihrem 4-jährigen Enkel die Täter. Diese flüchteten daraufhin und stießen die Frau und den Jungen aus dem Weg. Dabei erlitt der 4-Jährige ...

