Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Erneuter Einbruch in Mehrfamilienhaus in Mülfort - zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Wie die Polizei bereits am Mittwoch, 23. August, berichtete ist es am Sonntag, 20. August, zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße gekommen. Aus den dort befindlichen Geschäftsräumen entwendeten die Täter diverse Gegenstände.

Pressemitteilung vom 23. August: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5586354

Am Donnerstag, 24. August, kam es zwischen 13.30 und 15.55 Uhr zu einem weiteren Einbruch an dem Gebäude. Dabei durchsuchten die Täter die gleichen Räumlichkeiten wie bei dem vorherigen Einbruch und entwendeten einen Flachbildfernseher. Der Besitzer bemerkte den Einbruch im Anschluss und verständigte die Polizei. Vor Ort gab eine Zeugin gegenüber der Polizei Hinweise auf zwei Tatverdächtige.

Die sofort eingeleitete Fahndung führte zum Erfolg. In unmittelbarer Nähe zum Haus, stellten die Beamten zwei Personen, auf die die Beschreibung passte. Bei den beiden handelt es sich um einen 40-jährigen Mann und einen 16-jährigen Jugendlichen.

Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest und brachte sie zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie die beiden.

Gegen sie wird wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Außerdem stehen die beiden in Verdacht, auch an dem Einbruch am Sonntag, 20. August, in das Haus beteiligt gewesen zu sein. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell