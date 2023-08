Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Mülfort - Zeugensuche

Mönchengladach (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag, 20. August, 15 Uhr und Montag, 21. August, 15.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße eingebrochen. Aus den dort befindlichen Geschäftsräumen entwendeten sie diverse Gegenstände.

Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen hebelten zwei Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume. Sie entwendeten ein E-Bike, Tonstudio Ausrüstung (Mischpult und Lautsprecher), zwei E-Scooter und verschiedene Werkzeuge. Zum Abtransport des Diebesgutes nutzten sie ein schwarzes Auto mit Mönchengladbacher Kennzeichen. Dabei handelt es sich vermutlich um einen BMW (1er). In dem Fahrzeug befanden sich zwei weitere Männer. Gemeinsam verluden sie das Diebesgut und drei der Personen fuhren danach mit dem Auto in Richtung Geneickener Straße davon. Die vierte Person lief zu Fuß ebenfalls in Richtung Geneickener Straße.

Die vier Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Sie haben dunkle Haare und sind zwischen 25 und 28 Jahre alt. Sie trugen zur Tatzeit Arbeitshosen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02161 - 290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell