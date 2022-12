Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gemeinschaftlich Ladendiebstahl begangen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Grafenhof, City-Center, Freitag, 23.12.2022, 16:30 Uhr

Northeim (sb) - Eine 18-jährige und eine 38-jährige Frau aus dem Bereich Bad Gandersheim entwendeten in einem Modegeschäft im City-Center jeweils ein Damenkleid und verließen das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen. Auf Grund der Warensicherung, die Alarm geschlagen hatte, wurden Mitarbeiterinnen auf die Situation aufmerksam und folgten den Diebinnen, die sich zu Fuß schnell in Richtung Medenheimer Straße entfernten. Wie es der Zufall wollte liefen alle vier einer Polizeistreife "in die Arme", so dass der Fall schnell aufgeklärt werden konnte.

