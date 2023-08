POL-MG: Pilot mit Laserpointer geblendet - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots) - Einbrecher sind am Montag, 21. August, in der Zeit zwischen 5.45 Uhr und 17 Uhr auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Hindenburgstraße 104 in der Innenstadt gelangt und haben dort gewaltsam die Tür zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss geöffnet. Sie durchsuchten alle Räume, machten jedoch keine Beute. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 ...

mehr