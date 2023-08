POL-MG: Einbruch in Wohnung an der Hindenburgstraße

Mönchengladbach (ots) - Ein Unbekannter hat einen 15-jährigen Jugendlichen an der Poststraße am Samstag, 19. August, angegriffen und ausgeraubt. Er entwendete unter anderem ein Handy, Bargeld und persönliche Dokumente. Am Sonntagnachmittag meldete der 15-Jährige den Raubüberfall der Polizei. Er gab an, sich am Samstagabend gegen 23 Uhr in der Nähe des Kunstrasenplatzes des TUS Wickrath aufgehalten zu haben. Dort ...

