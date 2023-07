POL-PDLD: beim Autokauf über den Tisch gezogen

Westheim (ots) - Zwischen Mittwoch und Freitag hebelten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und gelangten so ins Innere. Personen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Telefon: ...

