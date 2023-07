Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim (Mühlhofen) - Schlägerei auf Weinfest

Billigheim-Ingenheim (Mühlhofen) (ots)

Am 29.07.2023 kam es gegen 01:05 Uhr zu einer Schlägerei auf dem Mühlhofener Weinfest unter Beteiligung von circa 10 Personen. Hierbei trafen zwei rivalisierende Gruppen aufeinander. Aufgrund von Streitigkeiten aus der Vergangenheit kam es nun zu einer handfesten Auseinandersetzung. Hierbei wurde ein 22-Jähriger sowie ein 24-Jähriger leicht verletzt. Eine der Gruppen flüchtete im Anschluss in einem schwarzen BMW und konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen bisher nicht angetroffen werden. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell