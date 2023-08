POL-MG: Raubüberfall im Bunten Garten

Mönchengladbach (ots) - Wie die Polizei bereits am Mittwoch, 23. August, berichtete ist es am Sonntag, 20. August, zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße gekommen. Aus den dort befindlichen Geschäftsräumen entwendeten die Täter diverse Gegenstände. Pressemitteilung vom 23. ...

mehr