POL-PDMT: Montabaur - Verkehrsunfall - Lkw verliert Diesel

Montabaur (ots)

Am Donnerstag, dem 02.11.2023, kam es gegen 10:05 Uhr in der Eschelbacher Straße in Montabaur zu einem Alleinunfall eines Lkw. Der Fahrer übersah beim Einfahren auf ein Betriebsgelände einen neben der Fahrbahn befindlichen Stein, wodurch der Dieseltank des Fahrzeuges erheblich beschädigt wurde. In der Folge liefen ca. 400 Liter Diesel auf die Fahrbahn sowie in die Kanalisation. Durch alarmierte Kräfte der Feuerwehr Montabaur konnte in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung Montabaur durch Aufbringen von Bindemitteln und entsprechenden Sperren eine Gewässerverunreinigung, insbesondere der angrenzend verlaufenden Gelbach, verhindert werden. Die Eschelbacher Straße musste für den Fahrzeugverkehr aufgrund der aufwändigen Reinigung der Fahrbahn ca. 2 1/2 Stunden voll gesperrt werden.

