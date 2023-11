Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal/B38: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Am Sonntagnachmittag um 17:30 Uhr ereignete sich auf der B38 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Fußgänger schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen überquerte der alkoholisierte 26-Jährige die B 38 von der Columbusstraße kommend in Richtung einer Tankstelle und wurde hierbei von einem heranfahrenden 37-jährigen Fiat-Fahrer erfasst. Der schwer verletzte 26-Jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus transportiert. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

