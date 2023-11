POL-MA: Mannheim-Käfertal/B38: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger PM Nr. 1

Wiesloch (ots) - Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad die Hauptstraße in Wiesloch. An der Einmündung zur Steingötter-Greiff-Straße missachtete ein noch unbekannter Audi-Fahrer die Vorfahrt des Zweiradfahrers, wodurch dieser zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der ...

