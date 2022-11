Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Leonberg: zwei BMW in äußerst auffälliger Fahrweise im Engelbergtunnel unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die am vergangenen Samstag gegen 16.30 Uhr im Engelbergtunnel, zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach, die auffällige Fahrweise zweier PKW beobachtet haben. Die Lenker zweier BMW, einer davon soll auffällig goldfarben gewesen sein, sollen auf ihrer Fahrt in Richtung Heilbronn mehrfach die Spuren gewechselt, abgebremst und wieder Gas gegeben haben. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die jedoch trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen die beiden BMW nicht mehr feststellen konnte. Weitere Zeugen, die gegebenenfalls auch Bildmaterial (Handyvideos) angefertigt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

