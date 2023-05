Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen gesucht! Unbekannter Täter wirft Warnleuchte auf Auto und Fensterscheibe

Dirmstein - Hauptstraße (ots)

Am Sonntag dem 07.05.2023 wurde in der Zeit 02:00 - 03:00 Uhr in der Hauptstraße in Dirmstein durch einen unbekannten Täter eine Autoscheibe sowie eine Fensterscheibe eingeworfen. Der Täter benutzte für seine Tat eine orangene Warnleute (Baustellenleuchte).

Gegen den derzeit unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt zu melden.

