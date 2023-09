Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Geschirrtuch auf dem Herd gerät in Brand

Lingen (ots)

Heute Morgen kam es gegen 07:30 Uhr im Bussardweg zu einem Brand in einer Küche einer Wohnung eines Mehrparteienhauses. Ein auf dem Herd liegendes Geschirrtuch gerät in Brand, nachdem dieser unbemerkt durch ein Kleinkind eingeschaltet wurde. Die 38-jährige Bewohnerin kann den Brand vor Eintreffen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Lingen und Holthausen selbstständig löschen. Dennoch kommt es zu einer starken Rauchentwicklung, wodurch ein 38-jähriger und eine 1-jährige Bewohnerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher nicht fest.

